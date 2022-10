Polizei Düren

POL-DN: Transporter entwendet

Inden (ots)

In der Nacht von Montag (03.10.2022) auf Dienstag entwendeten bisher Unbekannte einen Kastenwagen in der Ortslage Inden-Frenz. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Ein 32-jähriger Indener stellte am Montagabend gegen 19:30 Uhr den Kastenwagen Marke Mercedes Sprinter in der Straße "Am hohen Ufer" ab. Als er am Dienstagmorgen um 06:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass Diebe den grauen Sprinter mit dem Kennzeichen JÜL-AK90 mitsamt Bauwerkzeugen im Laderaum entwendet hatten. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell