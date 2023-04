Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schuttertal - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Schuttertal (ots)

Ein noch Unbekannter machte sich in einem Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmorgen in der Straße "Weißmoos" an einem geparkten Pkw zu schaffen. Der Unbekannte trat zwischen 20 Uhr und 3 Uhr an einem blauen Dacia beide Außenspiegel ab, zerstörte die Antenne und hinterließ am Fahrzeugdach großflächige Eindellungen. Zeugen, welche Hinweise zu einem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Lahr unter der Rufnummer 07821 2770 in Verbindung zu setzen. /bab

