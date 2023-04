Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Motorradfahrer schwer verletzt

Oppenau (ots)

Am Samstagnachmittag, 16:35 Uhr, stürzte ein Motorradfahrer vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve der K 5370. Er prallte gegen eine Felswand am rechten Fahrbahnrand und schleuderte über die gesamte Fahrbahn, so dass er an der gegenüberliegenden Betongleitwand zum Liegen kam. Bei dem Sturz zog sich der Motorradfahrer schwerste Verletzungen zu. Er wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zur Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst Offenburg musste die Kreisstraße bis gegen 18:30 Uhr gesperrt werden. An dem Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von 6000 Euro.

