Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter stellt Taschendieb

Stuttgart (ots)

Ein bislang unbekannter Mann stellte am vergangenen Samstagmorgen (27.05.2023) einen 28-jährigen Taschendieb, welcher zuvor den Geldbeutel einer Reisenden am Stuttgarter Hauptbahnhof entwendet hatte. Bisherigen Informationen zufolge soll ein 28-jähriger syrischer Staatsangehöriger gegen 06:00 Uhr zunächst in die offene Handtasche einer 54-Jährigen gegriffen und deren Geldbeutel herausgenommen haben. Die Reisende bemerkte die Wegnahme jedoch und schrie dem flüchtenden Täter wohl auch hinterher. Ein bislang unbekannter Mann stellte daraufhin den 28-Jährigen und hielt diesen bis zum Eintreffen eines Bahnmitarbeiters fest. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei konnte den bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Beschuldigten daraufhin noch vor Ort antreffen und den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen unterziehen. Der eingreifende Mann entfernte sich noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte vom Tatort und wird gebeten sich bei der wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden. In diesem Zusammenhang wird daraufhin gewiesen, Gegenstände wie Koffer oder Taschen nie unbeaufsichtigt zu lassen. Führen Sie Bargeld, EC- und Kreditkarten am Körper verteilt mit sich.

