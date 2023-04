Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Salzbergen (ots)

Am Montag zwischen 11:00 Uhr und 11:45 Uhr kam es in der Mehringer Straße in Mehringen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr die K 327 aus Salzbergen kommend in Fahrtrichtung Emsbüren. Dabei kam er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dadurch die Berme und einen Leitpfosten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer: 05976-94855-0 zu melden.

