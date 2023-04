Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Pkw

Lingen (ots)

Zwischen Sonntag, 17:00 Uhr, und Montag, 06:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in der Sternstraße in Lingen in einen Opel Corsa ein und entwendeten eine Lederdose mit Bargeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 508 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer: 0591-87-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell