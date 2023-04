POL-EL: Bockhorst - Einbruch in Gartenhütte

Uelsen (ots) - Am 19. April gegen 16:30 Uhr versuchen zwei bislang unbekannte Täter einen PKW auf dem Parkplatz an der Sporthalle in Uelsen aufzubrechen. Durch die ausgelöste Alarmanlage wurden sie von der weiteren Begehung abgeschreckt und flüchten in Richtung Hardinger Weg. Personen, die Beobachtungen zum Vorfall gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Uelsen unter der 055942 922150 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

