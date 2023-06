Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen/Sindelfingen: 42-Jähriger von Männern beleidigt und mit Flasche beworfen

Ludwigsburg (ots)

Ein 42 Jahre alter Mann sowie Einsatzkräfte der Polizei bekamen es am Montagabend (12.06.2023) mit einem äußerst aggressiven 40-Jährigen zu tun. Der 42-Jährige war gegen 19.30 Uhr zu Fuß von der Haltestelle Goldberg kommend im Bereich der Leipziger Straße in Sindelfingen unterwegs, als ihm der 40-Jährige in Begleitung eines weiteren noch unbekannten Mannes entgegenkam. Da der Gehweg im dortigen Bereich recht schmal ist, blieb der 42-Jährige stehen, während ihn der 40-Jährige wohl grundlos anrempelte und beschimpfte, beleidigte und bedrohte. Als der 42 Jahre alte Mann seinen Weg fortsetzte, setzte ihm der 40-Jährige nach. Plötzlich bemerkte der 42-Jährige, dass eine Glasflasche in seiner Nähe am Boden zerschellte, die einer der beiden Männer vermutlich nach ihm geworfen hatte. Die Tirade von Beleidigungen riss darüber hinaus nicht ab, so dass der 42-Jährige letztlich die Polizei alarmierte. Während der 40-Jährige und sein Begleiter weiter Richtung der Haltestelle Goldberg gingen, zeigte der 40-Jährige den "Hiltergruß" in Richtung des 42-Jährigen. Im weiteren Verlauf trennten sich die beiden Männer. Einsatzkräfte der Polizei stellten den 40-Jährigen im Rahmen der Fahndung in der Vaihinger Straße in Böblingen fest. Auch den Beamten gegenüber reagierte der Mann äußerst unkooperativ und aggressiv. Da er nahezu keiner der polizeilichen Maßnahmen freiwillig befolgte, setzten die Einsatzkräfte letztlich Pfefferspray gegen den 40-Jährigen ein, um ihn zu Boden bringen und ihm Handschließen anlegen zu können. Währenddessen wehrte er sich vehement, versuchte die Beamten zu bespucken und beleidigte sie auf das Übelste. Aufgrund des Pfeffersprayeinsatzes und da sich der 40-Jährige im Zuge der Widerstandshandlungen leichte Verletzungen zugezogen hatte, wurde der Rettungsdienst alarmiert, der ihn medizinisch versorgte. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 40 Jahre alte Mann, der mit vermutlich etwa einem Promille alkoholisiert war, auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

