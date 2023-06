Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen - Dagersheim: Unbekannter verursacht 8.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Täter mutmaßlich in der Nacht zum Dienstag (13.06.2023) in Böblingen-Dagersheim. Der Unbekannte zerkratzte den Lack eines auf einem Stellplatz in der Goethestraße abgestellten Renaults. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Ehningen unter der Tel. 07034 27045-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

