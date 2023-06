Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Neckargröningen: Unbekannter zerkratzt Pkw

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte zwischen Sonntag- und Montagnachmittag (11./12.06.2023) einen in der Ludwigsburger Straße in Neckargröningen geparkten Ford. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 2.000 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07146 28082-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Remseck am Neckar in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell