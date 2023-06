POL-LB: Ditzingen: 38-Jähriger alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Ludwigsburg (ots) - Eine 66-jährige Frau befand sich am Montag (12.06.2023) gegen 18.50 Uhr auf ihrem Gartengrundstück im Bereich der Brückenstraße in Renningen, als sie auf einen bislang unbekannten Mann aufmerksam wurde, der sich bereits längere Zeit in einem Gebüsch außerhalb des Renninger Freibades befand. Dieser schien zu onanieren. Als sie den Unbekannten ansprach, flüchtete der Mann in Richtung des ...

mehr