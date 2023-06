Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Unbekannte laden Werkzeuge und Gartengeräte auf einem Kornfeld ab

Zwischen Mittwoch (07.06.2023) 10.00 Uhr und Montag (12.06.2023) 14.30 Uhr luden bislang Unbekannte eine größere Menge verschiedener Werkzeuge und Gartengeräte auf einem Kornfeld ab, das sich zwischen dem Hundesportverein Steinheim an der Murr und den Weinbergen befindet. Es handelt sich unter anderem um drei verschiedene Sägen, Astscheren, eine Sackkarre und einen Rasenmäher diverser Marken. Teilweise befanden sich noch Treibstoffe in den Geräten. Die Werkzeuge und Geräte wurden durch die Polizei sichergestellt. Bislang ist nicht bekannt, woher die gefundenen Gegenstände stammen. Zeugen, die Hinweise zur Herkunft geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07144 82306-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Steinheim an der Murr zu melden.

