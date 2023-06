Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unfallflucht mit 2.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein VW Polo-Lenker befuhr am Montag (12.06.2023), gegen 19.40 Uhr, den Alten Postweg in Vaihingen an der Enz. Dort soll er einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf touchiert haben. Der Sachschaden an dem VW Golf wird derzeit auf rund 2.000 Euro geschätzt. Nach dem Verkehrsunfall machte sich der unbekannte Fahrzeuglenker, der mit einem blauen VW unterwegs gewesen sein soll, aus dem Staub, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Ein Zeuge war aufgrund eines Knalls aufmerksam geworden und hatte den Polo wohl beobachtet, wie dieser zügig davonfuhr. Sogleich alarmierte der Zeuge die Polizei, die im weiteren Verlauf nach dem VW fahndete. Die Ermittlungen dauern weiter an. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell