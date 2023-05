Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Präventionsveranstaltung Fahrradstraße - Interessierte sind herzlich eingeladen!

Koblenz (ots)

Am Dienstag, den 23.05.2023 von 10 - 16 Uhr ist die Polizei Koblenz in der Fahrradstraße (Casinostraße) vor Ort! Neben der eingerichteten Kontrollstelle, wird es für interessierte Radfahrende auch die Möglichkeit geben, sich bei unseren Fachleuten am Sicherheitsmobil über Themen rund um Fahrrad, Pedelec und E-Bike zu informieren.

Worin unterscheiden sich diese Räder? Nun, neben dem klassischen Fahrrad gibt es zum einen das Pedelec, das bis zu 25km/h fährt und einen Elektromotor mit einer Trittunterstützung integriert hat. Das E-Bike dagegen gibt es in verschiedenen motorisierten Varianten bis zu 20, 25 und 45 km/h. Die Motorunterstützung ist dabei "auf Knopfdruck" möglich, ohne eine entsprechende Trittunterstützung. Für das E-Bike ist daher auch ein Versicherungskennzeichen nötig.

An unserem Präventionstag hat sich bereits prominenter Besuch angekündigt: Bürgermeisterin Ulrike Mohrs wird die Kontrollstelle in der Casinostraße gemeinsam mit dem Radverkehrsbeauftragten der Stadt Koblenz aufsuchen.

Neben interessierten Bürgerinnen und Bürgern laden wir auch die Medien herzlich zu dem Termin ein.

