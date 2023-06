POL-LB: KORREKTUR zur Meldung von 10.33 Uhr Renningen: Mann entblößt sich

Ludwigsburg (ots) - Am vergangenen Freitag (09.06.2023) wurde ein 68-Jähriger aus Böblingen Opfer eines Betruges durch falsche Bankmitarbeiter. Der Betrüger gab am Telefon vor, dass eine Umstellung seines Onlinebanking-Accounts erforderlich sei. Hierzu gab der Angerufene mehrere TANs an den Betrüger heraus. Erst als es bereits zu spät war, bemerkte er, dass ...

