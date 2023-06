Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: nach Unfall sucht Polizei Zeugen (korrigierte Version)

Am Dienstag (13.06.2023) ereignete sich im Kreuzungsbereich der Markgröninger Straße und der Hauptstraße in Tamm gegen 07.10 Uhr ein Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, zu dem das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen noch Zeugen sucht. Ein 41 Jahre alter Mercedes-Lenker befuhr die Markgröninger Straße in Richtung Bietigheimer Straße, während eine 47-jährige Dacia-Fahrerin in der Hauptstraße in Richtung Markgröninger Straße unterwegs war. Im weiteren Verlauf kam es im Kreuzungsbereich beider Straßen zu einem Zusammenstoß der PKW. Der genaue Unfallhergang konnte bislang nicht geklärt werden. Ein kleiner Junge, etwa 150 cm groß mit braunen Haaren, habe während des Unfalls an der Fußgängerampel im Kreuzungsbereich gewartet. Möglicherweise hat er den Unfall beobachtet. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 4.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

