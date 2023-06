Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Blumenkästen fangen Feuer

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Weil der Stadt rückte in der Nacht zum Mittwoch mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften in die Kellereigasse aus, nachdem gegen 01.50 Uhr ein Brand gemeldet worden war. Aus noch ungeklärter Ursache hatte vor einem Wohnhaus ein Holzblumenkästen Feuer gefangen und die Flammen griffen auf zwei weitere Blumenkästen über. Sowohl die Bewohner des betroffenen Hauses als auch deren Nachbarn waren auf den Brand aufmerksam geworden und begannen selbstständig mit Löscharbeiten. Die Feuerwehr löschte nach ihrem Eintreffen noch übrige Glutnester. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07033 5277-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Weil der Stadt in Verbindung zu setzen.

