Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Unfallflucht in der Carl-Benz-Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (13.06.2023) ereignete sich zwischen 05.50 Uhr und 14.20 Uhr eine Unfallflucht in der Carl-Benz-Straße in Besigheim. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß gegen einen VW, der auf einem Parkplatz im Bereich eines Firmengebäudes stand, das sich kurz vor der Kreuzung mit der Carl-Zeiss-Straße befindet. Der Unbekannte beschädigte die rechte Fahrzeugseite des VW und hinterließ einen Sachschaden von etwa 1.800 Euro. Im Anschluss an den Unfall machte sich der Unbekannte kurzerhand davon. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden.

