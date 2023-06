Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Unbekannter spricht Frau in anzüglicher Weise an

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (13.06.2023) kam es gegen 09.30 Uhr auf dem Gelände des "alten Golfplatzes" am August-Lämmle-Weg in Ramtel zu einer Beleidigung auf sexueller Grundlage. Eine 41 Jahre alte Frau, die von ihrem Hund begleitet wurde, saß auf einer Parkbank, als sich ein älterer Mann näherte und sich erkundigte, ob er sich ebenfalls setzen dürfe. Dies bejahte die Frau. Zunächst begann der Unbekannte ein belangloses Gespräch mit der Frau. Plötzlich machte er eine anzügliche Bemerkung und erklärte der Frau, dass er sie anfassen wollen würde. Die 41-Jährige reagierte erzürnt und ergriff die Flucht. Der Täter wurde als zwischen 70 und 80 Jahre alt und etwa 172 cm groß beschrieben. Er hat eine normale Statur mit leichtem Bauchansatz, ein dickliches Gesicht, gerötete Wangen und machte einen gepflegten Eindruck. Am Tattag trug der Unbekannte eine dunkelblaue Schirmmütze, eine dunkelblaue Übergangsjacke mit Reißverschluss, eine Jeanshose und helle Turnschuhe. Des Weiteren hatte er eine randlose Brille auf und Nordic-Walking-Stöcke dabei. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

