POL-STD: Einbrecher entwenden hochwertiges Aluminium, Unbekannte bestehlen Jorker Polizei während des Blütenfestes

1. Einbrecher entwenden hochwertiges Aluminium

Am Wochenende in der Zeit zwischen Freitag, 22:30 h und Montag, 07:30 h haben sich unbekannte Täter in Stade-Wiepenkathen im Gewerbegebiet "Ohle Kamp" nach dem Aufhebeln eines Zugangstors an der Rückseite eines Firmengeländes Zutritt verschafft. Nach dem Aufbrechen eines Hallentors konnten der oder die Täter dann Aluminiumzuschnitte im Wert von mehreren tausend Euro erbeuten. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Einbrecher mit einem passenden Transportfahrzeug in der Nähe des Tatortes gewesen sein müssen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

2. Unbekannte bestehlen Jorker Polizei während des Blütenfestes

Bisher unbekannte Täter haben am Samstag zwischen 18:30 h und 19:15 h in Jork in der Straße "Borsteler Reihe" zwei Klappbaken entwendet. Die Verkehrsbaken der Marke "Horizont Flashmax Synchro" in den Farben rot, schwarz, weiß waren dort zur Absperrung von Behördenparkplätzen aufgestellt worden. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 450 Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Täter und den Verbleib der Baken bitte an die Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-913830.

