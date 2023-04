Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fundfahrräder: Polizei sucht Eigentümer

Hameln (ots)

Am Samstag (08.04.2023) wurde in Bodenwerder auf einer Grünfläche Nahe des Weserufers ein Mountainbike der Marke "REX" in grün/weiß aufgefunden.

Einen Tag später, am Sonntag (09.04.2023), wurde ebenfalls durch einen Passanten ein herrenloses Fahrrad in der Nähe des Bahnübergangs in Bodenwerder aufgefunden. Dabei handelt es sich um ein Damenrad der Marke "FISCHER". Das Rad ist silbern mit Kettenschaltung und 26 Zoll Bereifung.

Die Finder informierten die Polizeistation Bodenwerder, die die Fundfahrräder sicherstellten. Da den Ermittlern zu diesen Fahrrädern derzeit keine Diebstahlsanzeigen vorliegen und weitere Ermittlungen keinen Erfolg erbrachten, erhoffen sich die Beamten durch Veröffentlichung der Fotos Antworten auf folgende Fragen: Wie ist das Fahrrad an die Fundorte gekommen und wer sind die rechtmäßigen Eigentümer der Fahrräder?

Hinweise zum Eigentümer des Fahrrads werden von der Polizeistation Bodenwerder unter der Telefonnummer: 05533/ 97495121 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell