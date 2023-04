Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: E-Scooter Fahrer steht unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Hameln (ots)

Am Samstag (22.04.2023) gegen 14:15 Uhr, wurde eine Streifenwagenbesatzung in der Lohstraße in Hameln auf einen jungen Mann aufmerksam, welcher mit seinem E-Scooter auf dem Bürgersteig unterwegs war. Die Beamten stellten fest, dass das Elektrokleinstmobil keine gültige Versicherung hatte. Der 27-Jährige räumte gegenüber der Polizei zudem den Konsum von Betäubungsmitteln am Vortag ein. Daraufhin wurde vor Ort ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv verlief. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

