Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Gefährliches Überholmanöver auf B 9

B 39, Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Dienstag zwischen 16:45 Uhr und 17 Uhr befuhr ein 36-jähriger PKW-Fahrer die B 9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen und fuhr an der Anschlussstelle Dudenhofen auf die B 39 in Fahrtrichtung Neustadt ab. Ein blauer VW Passat überholte ihn hierbei in der Ausfahrt unter Missachtung einer durchgezogenen Linie und eines an dieser Stelle bestehenden Überholverbotes. Das Überholmanöver zwang auch Fahrzeuge im Gegenverkehr der Ausfahrt zu einer starken Bremsung. Als der VW Passat dann wieder nach rechts einscherte, mussten sowohl der überholte 36-Jährige, als auch das hinter ihm befindliche Fahrzeug, stark bremsen, um einen Verkehrsunfall zu vermeiden.

Nicht alle Namen der beteiligten Verkehrsteilnehmer sind der Polizei bekannt. Die Polizei bittet daher Zeugen und Personen, die in der genannten Situation gefährdet wurden, um Meldung bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232 / 137 - 0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell