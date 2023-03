Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Reh rennt über Straße und verletzt Rollerfahrer

Otterstadt (ots)

Am Dienstag gegen 06:45 Uhr befuhr ein 67-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad die L 534 in Fahrtrichtung Waldsee, als auf Höhe der Kiesgrube ein von rechts kommendes Reh die Straße querte. Das Wild touchierte den Fahrer und sein Gefährt. Beim Zusammenstoß mit dem Wildtier zog dieser sich eine Fraktur des rechten Unterschenkels zu. Am Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.200 Euro. Der Unfall wurde der Polizei erst Stunden später bekannt. Die Beamten verständigten den zuständigen Jagdpächter.

