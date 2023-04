Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Hameln (ots)

Am Freitag, den 14.04.2023 kam es zur Mittagszeit in der Eichendorfstraße in Höhe der Hausnummer 13 in Hameln zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden an einem Pkw.

Die Polizei Hameln hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Zwischen 12:15 Uhr und 12:30 Uhr wurde ein parkender Kia Picanto in schwarz von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer an der linken vorderen Fahrzeugseite beschädigt, wodurch ein Schaden von ca. 1.500 Euro entstand. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unfallflüchtigen Fahrzeug und Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hameln unter der 05151/933-222 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden