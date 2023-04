Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Erhebliche Sachbeschädigung an der Biogasanlage in Hessisch Oldendorf - Polizei sucht Zeugen

Hessisch Oldendorf (ots)

In der Nacht von Mittwoch (12.04.2023) auf Donnerstag (13.04.2023) kam es an der Biogasanlage in Hessisch Oldendorf zu einer Sachbeschädigung mit erheblichen Schaden. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen gelangten bislang unbekannte Täter auf das umzäunte Gelände der Biogasanlage und durchtrennten dort an verschiedensten Stellen diverse Elektrokabel und zerschnitten eine Abdeckplane eines Silos. Die dadurch hervorgerufenen Beschädigungen erfordern eine umfangreiche Instandsetzung des Betriebs und führten zu einem völligen Stillstand der Systeme, sodass keine Strom- oder Wärmeerzeugung mehr stattgefunden haben. Der vorläufige Schaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Daher werden Zeugen gebeten, die Angaben zu dem geschilderten Sachverhalt oder Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, sich mit der Polizei Hameln unter der 05151/933-222 in Verbindung zu setzen.

