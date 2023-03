LPI-G: Getränke aus Keller gestohlen

Altenburg (ots) - Altenburg: Ein 17-jähriger stellte am 29.03.2023 gegen 15:50 Uhr während eines Termins sein Moped Simson S 51 in der Geraer Straße ab. Als er zurückkam, stellte er fest, dass das Moped entwendet wurde. Aufmerksame Mitbürger hatten den Diebstahl jedoch bemerkt. Polizisten konnten das Moped in einer Scheune mit einer Plane abgedeckt feststellen und an den Eigentümer zurückgeben. Ein ...

