Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gewalttätigen Ladendieb gestellt

Altenburg (ots)

Altenburg. Ein 27-Jähriger beschäftigte gestern (29.03.23) gegen 14:00 Uhr die Altenburger Polizei. Der Mann betrat bereits gegen 13:00 Uhr ein Lebensmittelgeschäft am Markt. Dort griff er sich einen Bierkasten und wollten anschließend den Laden ohne zu bezahlen verlassen. Der Versuch scheiterte jedoch, sodass er den Kasten fallen ließ und flüchtete. Hierbei gingen die Bierflaschen zu Bruch. Durch umherfliegende Scherben wurde eine 52-Jährige leicht verletzt. Kurze Zeit später kehrte der Täter wieder in den Laden zurück und griff sich erneut einen Bierkasten. Als er erneute mit diesem flüchten wollte, sprach ihn ein 19-Jähriger an. Als Reaktion darauf warf der Täter eine Bierflasche in Richtung seines Kopfes, verfehlte ihn aber glücklicherweise. Anschließend ließ der Ladendieb den Bierkasten zurück und begab sich in eine Drogerie. Hier entwendete er diverse Artikel und flüchtete erneut. Bei seiner Flucht stellten ihn gegen 14:30 Uhr Polizisten fest und sprachen ihn an. Ohne Vorwarnung attackierte er die Beamten, wobei einer leicht verletzt wurde. Durch den Einsatz einfacher körperlicher Gewalt bändigten ihn die Polizisten. Auf Grund eines akuten medizinischen Problems, welches nicht mit den Eingriffsmaßnahmen der Polizei in Verbindung stand, musste er in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (TL)

