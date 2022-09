Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Tankbetrug, Fahrzeug nicht zugelassen, alkoholisiert

Mainz (ots)

Nachdem er an einer Tankstelle getankt hatte und ohne zu zahlen flüchtete, kann ein 51-Jähriger bereits kurz darauf vorläufig festgenommen werden. Der Tankwart einer Tankstelle in der Binger Straße in Mainz meldete gegen 15:45 Uhr, dass der Fahrer eines Audi nach einem Tankvorgang, ohne zu zahlen vom Gelände weggefahren sei. An dem Audi seien keine Kennzeichen angebracht gewesen. Bereits nach wenigen Minuten kann der PKW nach einer kurzen Fahndung durch alarmierte Polizeikräfte in der Unteren Zahlbacher Straße im Verkehr festgestellt und angehalten werden. Der 51-jährige Fahrer aus Wuppertal, steht dabei unter erheblichem Alkoholeinfluss. Der PKW ist nicht für den Straßenverkehr zugelassen und wird zunächst am Straßenrand abgestellt. Der Fahrer muss nun mit Ermittlungsverfahren wegen Tankbetrug, Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und einem Steuervergehen sowie Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

