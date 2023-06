Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen-Untermberg: Exhibitionist am Enzufer

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt wegen exhibitionistischer Handlungen gegen einen noch unbekannten Täter, der am Mittwoch (14.06.2023) zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr am Enzufer bei Untermberg aufgetreten ist. Drei 17- und ein 16-jähriges Mädchen hielten sich am Enzufer auf der Unterrriexinger Seite bzw. auf der Seite des Enztalradwegs auf und sonnten sich. Währenddessen bemerkten sie einen nackten Mann, der auf der anderen Enzuferseite im Bereich der Liegewiese hinter einem Baum stand, die vier Teenager beobachtete und hierbei an seinem Penis manipulierte. Dies zog sich über mehrere Minuten hin, so dass die Mädchen dem Täter schließlich entgegen riefen, dass er aufhören soll. In der Folge zog sich der Unbekannte an, stieg auf ein Fahrrad und fuhr in Richtung Bissingen davon. Der Mann soll etwa 40 Jahre alt und zwischen 175 und 180 cm groß gewesen sein. Er hat sehr kurzes, helles Haar, einen kleinen Bauchansatz und war nahtlos sonnengebräunt. Der Täter trug ein dunkelgraues T-Shirt und dunkle Shorts. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Tel.: 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.

