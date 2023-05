Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Rheinfelden: Einbruchserie - weitere Einbrüche über Pfingsten

Freiburg (ots)

Bereits in der Nacht von Freitag, 26.05.2023, auf Samstag, 27.05.2023, drückte ein Unbekannter die Schiebetür einer Metzgerei in Karsau auf um in den Verkaufsraum zu gelangen. Aus einer Trinkgeldkasse wurde Bargeld entwendet. Am Samstag, 27.05.2023, kurz nach 01.00 Uhr, hebelte ein Unbekannter eine Schiebetür eines Getränkemarktes in Minseln auf. Die Alarmanlage löste aus und der Unbekannte flüchtete ohne Beute. Auch am Samstag, 27.05.2023, in dem Zeitraum zwischen 02.00 Uhr bis 02.30 Uhr, versuchte ein Unbekannter die Eingangstür eines Geschäftes für Tiernahrung in der Großmattstraße aufzutreten beziehungsweise aufzuhebeln. Der Unbekannte gelangte nicht in das Geschäft. Ebenfalls am Samstag, 27.05.2023, kurz nach 04.00 Uhr, hebelte ein Unbekannter eine Eingangstür eines Lebensmittelmarktes in der Robert-Bosch-Straße auf. In dem Markt wurden mehrere Schränke aufgebrochen. Über das Diebesgut ist hier noch nichts bekannt.

Ursprungsmeldung:

In der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag kam es im Stadtgebiet in Rheinfelden gleich zu fünf Einbrüchen. Zwei Lebensmittelgeschäfte in der Unteren Dorfstraße, ein Restaurant in der Zähringerstraße, sowie ein Mode- und ein Dekogeschäft in der Kapuzinerstraße wurden als Ziel auserkoren. Angaben zur Schadenshöhe oder zum Diebesgut können bislang nicht gemacht werden. Nach ersten Auswertungen von Videoaufzeichnungen dürfte es sich jeweils um dieselbe Täterschaft handeln. Der Täter wird beschrieben mit schlanker Statur und einer Körpergröße von ca. 185 bis 190 cm. Getragen hatte er Bluejeans und eine schwarze Kapuzenjacke. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden unter der Rufnummer 07623 7404-0 in Verbindung zu setzen.

