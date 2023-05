Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Vorfahrtsverletzung - Motorradfahrer landet auf Motorhaube

Freiburg (ots)

Am Montag, 29.05.2023, gegen 12.50 Uhr, bog ein 70-jähriger Pkw-Fahrer in Adelhausen von der Kreisstraße 6334 nach links in die Landstraße 139 ein. Dabei übersah er einen aus Maulburg kommenden, vorfahrtsberechtigten 79-jährigen Motorradfahrer. Der 79-Jährige kollidierte mit dem Pkw des 70-Jährigen, wurde nach vorne abgeworfen und landete auf der Motorhaube des Pkw. Der 79-Jährige wurde wohl nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell