Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Vandalenakt an der Franz-Ehret-Hütte in Brombach - Polizei sucht Verursacher

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag, 26.05.2023, auf Samstag, 27.05.2023, sollen Unbekannte bei einer Party an der Franz-Ehret-Hütte in Brombach Elemente der Hütte beschädigt und das Umfeld vermüllt hinterlassen haben. Die Höhe des Sachschadens ist hier noch nicht bekannt. Die Verursacher oder Zeugen, welche Hinweise zu den Verursachern geben können, mögen sich bitte mit dem Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell