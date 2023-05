Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Beim Aussteigen Radfahrer übersehen

Freiburg (ots)

Beim Öffnen der Fahrzeugtür übersah am Sonntag, 28.05.2023, gegen 15.30 Uhr, ein 22-jähriger Pkw-Fahrer einen 30-jährigen Rennradfahrer, welcher mit der geöffneten Fahrzeugtür kollidierte und auf die Fahrbahn stürzte. Der 22-Jährige hielt vor der Schweizer Grenze, in der Basler Straße, auf einem Parkstreifen an und öffnete die Fahrzeugtür ohne sich zu vergewissern ob dies gefahrlos möglich sei. Mit dem Verdacht einer Handfraktur wurde der Rennradfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

