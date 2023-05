Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Einbruch in Garage - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht von Samstag, 27.05.2023 auf Sonntag, 28.05.2023 wurde in Laufenburg in der Straße "Brunnenmatt" in eine Garage eingebrochen. Durch eine eingeschlagene Scheibe drangen die Täter ein und entwendeten eine Motorsäge. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Laufenburg unter der Telefonnummer 07763/9288-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell