Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen: Kontrolle über Pkw verloren - mehrere Fahrzeuge beschädigt

Freiburg (ots)

Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Sonntag, 28.05.2023, kurz vor 18.00 Uhr, die Bundesstraße 317 von Fahrnau kommend in Richtung Zell im Wiesental, als sich in Höhe der Einmündung nach Raitbach ein Rettungsfahrzeug mit Sondersignal näherte. Die 20-Jährige fuhr nach der Einmündung auf den dortigen Parkplatz und verlor wohl die Kontrolle über ihren Pkw. Sie streifte einen geparkten Pkw, geriet wieder zurück auf die Fahrbahn, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem Betonpfosten. Der Pkw wurde von dem Betonpfosten abgewiesen und beschädigte vier weitere Fahrzeuge, welche hinter einem Zaun abgestellt waren. Die 20-Jährige kam mit ihrem Pkw wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Die 20-Jährige wurde verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden. Die gesamte Schadenshöhe ist hier noch nicht bekannt.

