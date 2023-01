POL-HK: Schneverdingen: Mobile Zahnarztpraxis gestohlen (Foto anbei)

Polizeiinspektion Heidekreis

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 20.01.2023 Nr. 2

20.01 / Mobile Zahnarztpraxis gestohlen (Foto anbei)

Schneverdingen: Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Donnerstag, 12.01.23, 17.30 Uhr und Freitag, 13.01.23, 16.00 Uhr einen Renault Master 2 vom Gelände eines Autohändlers am Heidkampsweg. In dem Aufbau des Lkw ist eine mobile Zahnarztpraxis verbaut. Der Wert des Fahrzeugs wird auf rund 46.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Diebstahl und zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05193/93800 entgegen.

