Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Motorradfahrer von Kreisstraße abgekommen - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 29.05.2023, gegen 16.45 Uhr, kam ein 53-jähriger Motorradfahrer von der Fahrbahn ab und wurde schwer verletzt. Er befuhr die Kreisstraße 6318 von Tannenkirch kommend in Richtung Holzen, als er in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts auf das Bankett kam und nach etwa 50 Metern stürzte. Der 53-Jährige wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

