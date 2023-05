Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht vor Geldinstitut- Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 26.05.2023, zwischen 10:30 Uhr und 14:30 Uhr wurde in Waldshut, in der Bismarckstraße, vor einem Geldinstitut in Höhe Kornhaus, ein geparkter Audi A6 mit Schweizer Kennzeichen angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher, vermutlich Fahrer eines weißen Fahrzeugs, entfernte sich unerlaubt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Eine bislang unbekannte Person berichtete den Mitarbeitern des Geldinstitutes vom Unfallgeschehen. Diese Person, bzw. sonstige Zeugen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefonnummer 07751/8316-0, zu melden.

