Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - 21-Jährige verliert Kontrolle über ihr Motorrad

Am Dienstag erlitt eine Frau bei Bad Schussenried schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 15 Uhr fuhr eine Motorrad-Fahrerin in der Barockstraße in Steinhausen in Richtung der L283. An der Einmündung musste sie verkehrsbedingt warten. Als sie nach rechts in Richtung Bad Saulgau weiterfahren wollte, stieg das Motorrad, vermutlich wegen eines Bedienfehlers, mit der Front nach oben. Die 21-Jährige verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte zu Boden. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte die Frau in eine Klinik. Die Verkehrspolizei nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden an der Maschine auf mehrere hundert Euro.

+++++++ 1580511

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell