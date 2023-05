Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Frontalkollision - ein Schwerverletzter - drei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Montag, 29.05.2023, gegen 14.10 Uhr, kam ein 87-jähriger Pkw-Fahrer auf der Straße "Am Schnetzerwald" in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden 84-jährigen Pkw-Fahrer. Der 87-Jährige befuhr die Straße von Atzenbach kommend in Richtung Hausen als er ohne ersichtlichen Grund in den Gegenverkehr kam und mit dem 84-Jährigen kollidierte. Ein hinter dem 84-Jährigen fahrender 46-jähriger Motorradfahrer versuchte noch ausweichen, kollidierte aber seitlich mit dem Pkw des 84-Jährigen und stürzte auf die Fahrbahn. Der 87-Jährige wurde schwer verletzt. Seine 87-jährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 84-Jährige sowie der 46-Jährige wurden leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei vor Ort.

