POL-FR: Laufenburg-Luttingen: Pkw-Brand - Feuerwehr im Einsatz

Freiburg (ots) - Am Montag, 29.05.2023, gegen 14.10 Uhr, kam ein 87-jähriger Pkw-Fahrer auf der Straße "Am Schnetzerwald" in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden 84-jährigen Pkw-Fahrer. Der 87-Jährige befuhr die Straße von Atzenbach kommend in Richtung Hausen als er ohne ...

