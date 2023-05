Feuerwehr Voerde

FW Voerde: Dachstuhlbrand an der Friedrich-Wilhelm-Str. in Voerde - Spellen

Voerde (ots)

So lautete das Einsatzstichwort für die Einsatzkräfte der Feuerwehreinheiten Spellen und Friedrichsfeld sowie für die Besatzung der Voerder Drehleiter am Donnerstagmittag gegen 11:50 Uhr. Passanten hatten auf einem Flachdach eines Hauses an der Friedrich-Wilhelm-Str. eine Rauchentwicklung bemerkt und den Notruf gewählt. Mit einem C-Rohr stiegen dann zwei Feuerwehrkräfte über eine Steckleiter auf das Flachdach (1.OG) des Gebäudes und löschten das Feuer. In Brand geraten war die Unterkonstruktion eines Photovoltaik-Panels. Um einzelne Glutnester ablöschen zu können wurde im weiteren Verlauf des Einsatzes die Dachhaut im Brandbereich geöffnet. Nach ca. 45 Minuten konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.

