Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Zeugen nach Diebstahl aus Baucontainer gesucht

Bad Essen (ots)

An einem Baucontainer an einer Großbaustelle an der Straße "Im Weidengrund" Ecke Bornweg, machten sich zwischen 17.00 Uhr am Dienstagnachmittag und 07.00 Uhr am Mittwochmorgen unbekannte Personen zu schaffen. Nachdem sie das Vorhängeschloss beschädigten nahmen sie diverse Werkzeuge an sich und flüchteten in unbekannte Richtung. Es ist nicht auszuschließen, dass sie ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportierten. Hinweise zu der Tat, den Tätern oder möglichen verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei unter 05471/9710 entgegen.

