Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht auf Kundenparkplatz in der Untere Dorfstraße - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 27.05.2023, in dem Zeitraum zwischen 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr, wurde ein SUV der Marke Chrysler von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Chrylser stand auf einem Kundenparkplatz eines großen Lebensmittelmarktes in der Untere Dorfstraße. Der entstandene Sachschaden an dem Chrylser wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich auch um ein größeres Fahrzeug handeln. An dem Chrysler konnten fremde rote Lackantragungen festgestellt werden.

