POL-FR: Rheinfelden: In Vereinsschuppen eingebrochen

Freiburg (ots) - Bei der Durchsetzung eines Platzverweises leistete am Sonntag, 28.05.2023, gegen 02.40 Uhr, ein 21-jähriger Mann in der Teichstraße vor einem Club erheblichen Widerstand. Ein weiterer 21-jährigen Mann wollte die Durchsetzung des Platzverweises unterbinden und griff die Polizisten an. Die Angriffe konnten unterbunden und beide 21-Jährige in ...

mehr