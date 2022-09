Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Pizzeria- Zeugen gesucht

Langewiesen, Peterstraße (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 24.09.2022, 00:30 Uhr bis 07:00 Uhr drangen Unbekannte in eine Pizzeria in der Peterstraße ein. Die unbekannten Täter zerstörten dabei eine Fensterscheibe an der Außenfront der Pizzeria und gelangten so in den Innenraum der Lokalität. Hier wurden alle Schränke durchsucht und daraus eine Geldbörse mit Bargeld sowie eine Dokumententasche entwendet. Der Wert der entwendeten Gegenstände betrug ca. 100,-EUR. Der Sachschaden wurde mit circa 500,-EUR angegeben. Die Polizei sucht auf diesem Weg Zeugen, die im vorgenannten Tatzeitraum verdächtige Personen gesehen haben bzw. Hinweise zur Tathandlung geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer ST/0236171/2022 bei der PI Arnstadt- Ilmenau zu melden.

