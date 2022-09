Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffahrunfall mit Verletztem

Stockhausen (Wartburgkreis) (ots)

Die Bundesstraße 84 befuhr ein 32-Jähriger in der Ortslage mit seinem PKW BMW in Richtung Großenlupnitz. Der Fahrzeugführer musste in der Ortsmitte verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte ein dahinterfahrender 59-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem PKW Skoda auf. Der Fahrer des PKW BMW wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. (mm)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell