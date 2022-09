Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht

Gehren, Amtsstraße ( Ilm-Kreis ) (ots)

Am Freitag, den 24.09.2022 gegen 08:50 Uhr befuhr der 46- jährige Fahrer eines DAF- Sattelzugs die Amtsstraße aus Richtung Obere Marktstraße kommend. An einer Lichtzeichenanlage, in Höhe einer Bäckerei, wartete ein 51- jährige Fahrer eines Mercedestransporters auf der Gegenspur. Beim Befahren dieses Bereichs schwenkte das Heck des Aufliegers des DAF-Sattelzugs aus und touchierte die hintere Seitenwand des Mercedestransporters. Im Anschluss daran, fuhr der 46-jährige Sattelzugfahrer ohne anzuhalten weiter und dem anderen Unfallbeteiligten seine Personalien bekanntzugeben. Im Rahmen polizeilicher Nacheile konnte der Sattelzug im Bereich "Hohe Tanne" angehalten werden. Nach Durchführung aller strafrechtlich erforderlichen Maßnahmen konnte der Sattelzugfahrer um 09:50 Uhr seine Fahrt fortsetzen. Der am Sattelzug entstandene Sachschaden wurde mit circa 150,-EUR und der am Mercedes entstandene Sachschaden wurde mit circa 2000,- angegeben. Gegen den 46-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

