BPOL NRW: Mann von Zug erfasst - Bundespolizei ermittelt nach tragischem Unfall

Kamen (ots)

Am gestrigen Donnerstagvormittag (11. November) wurde ein 41-Jähriger am Haltepunkt Kamen-Methler von einem einfahrenden Schnellzug erfasst und erlitt schwere Kopfverletzungen. Der Mann habe nachschauen wollen, wann der Zug komme.

Gegen 10:24 Uhr erhielt die Bundespolizei von Bahnmitarbeitern den Hinweis, dass eine unbekannte Person am Bahnhof Kamen-Methler von einem ICE (Fahrtrichtung Dortmund Hauptbahnhof nach Hamm Hauptbahnhof) erfasst wurde. Trotz sofort eingeleiteter Schnellbremsung kam der Zug erst nach ca. 500 m zum Stehen.

Am Einsatzort trafen die Beamten auf Kräfte der Feuerwehr Kamen, einem Rettungswagen mit Notarzt und Kräfte der Polizei Kamen.

Der verunfallte Deutsche erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde unverzüglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Kamener sei trotz schwerer Verletzungen ansprechbar gewesen. Er erlitt Verletzungen am Kopf und an der Halswirbelsäule, sei jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt.

Der Triebfahrzeugführer (49) gab an, gemeinsam mit einer Kollegin (35) die Strecke befahren zu haben. Als sie den Bahnhof Kamen-Methler passierten, erkannte er eine Person am Bahnsteig und initiierte sofort einen Achtungspfiff. Unverzüglich leitete er eine Schnellbremsung ein. Die 35-Jährige erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Strecke war für 1,5 Stunden gesperrt und wurde um 11:50 Uhr durch den Notfallmanager der Deutschen Bahn wieder freigegeben. 27 Züge erhielten 516 Minuten Verspätung, 24 Züge wurden umgeleitet und vier Züge konnten ihre Fahrstrecke nicht wie gewohnt beenden. *RO

